ufficiale Umtiti riparte dalla Ligue 1. L'ex difensore del Lecce firma con il Lille

vedi letture

Samuel Umtiti torna a giocare in Francia, dove ha iniziato la sua carriera. In queste ore, infatti, è arrivata l'ufficialità del suo ingaggio da parte del Lille. Dopo la fine della scorsa stagione, con il ritorno a Barcellona dopo l'esperienza al Lecce, Umtiti era rimasto svincolato e ora è pronto ad affrontare una nuova sfida.

Il centrale transalpino non gioca in Francia dalla stagione 2015/16. Quella è stata la sua ultima annata nelle file del Lione, club in cui è cresciuto a livello giovanile per poi arrivare tra i professionisti. Il prossimo anno tornerà dunque a giocare in Ligue 1 difendendo i colori del Lille, che ha annunciato così il suo arrivo sui propri canali social.