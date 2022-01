ufficiale Valencia, ecco Ilaix Moriba dal Lipsia. Il club: "Potenza e talento"

Ilaix Moriba torna in Spagna. Lo ha annunciato in questi minuti il Valencia attraverso i propri profili social. 19 anni, il centrocampista guineano, appena rientrato dalla Coppa d'Africa, giocherà i prossimi 6 mesi con i murciélagos, in prestito dal Lipsia. Il club tedesco lo aveva prelevato lo scorso 31 agosto dal Barcellona per 16 milioni di euro ma in Germania ha trovato pochissimo spazio: sole 6 apparizioni in tutte le competizioni, per un totale di 100 minuti. "Potenza e talento" lo presenta il Valencia.