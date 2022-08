ufficiale Villarreal, arriva un rinforzo per la difesa dagli USA. Ecco il 19enne Mbacke

vedi letture

Prima avventura in Europa per Mamadou Ibra Mbacke Fall, difensore centrale senegalese classe 2002 meglio noto semplicemente come Mbacke. Ufficiale il suo approdo in Europa, nel Villarreal che l'ha prelevato in prestito stagionale dal Los Angeles FC in MLS.