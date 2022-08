ufficiale Villarreal, dal Celta arriva in prestito Carreira. Farà parte della squadra B

Nuova esperienza lontano da Vigo per il terzino destro Sergio Carreira (21 anni), rientrato al Celta a fine giugno dopo la stagione scorsa trascorsa in prestito al Mirandes. Va via nuovamente a titolo temporaneo, accasandosi però stavolta al Villarreal per la prossima annata. Nella squadra del Sottomarino Giallo farà parte, almeno inizialmente, della squadra riserve che è impegnata nel campionato di seconda divisione.