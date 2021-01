ufficiale West Ham, arriva il riscatto da 20 milioni di sterline di Benrahma

Il West Ham rende noto di aver esercitato l'opzione di riscatto di Said Benrahma dal Brentford. Il nazionale algerino, 25 anni, ha firmato con gli hammers fino al 2026. Per l'esterno offensivo fin qui 14 presenze e 3 assist in tutte le competizioni. Nella scorsa finestra di mercato il giocatore si era trasferito in prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di sterline, più ulteriori 5 in caso di determinati obiettivi raggiunti.