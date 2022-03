UFFICIALE: Wolverhampton, rinnovo fino al 2027 per l'ex Lazio Pedro Neto

Rinnovo in casa Wolverhampton. Il club inglese con una nota ha comunicato il rinnovo fino al giugno 2027 di Pedro Neto, esterno offensivo portoghese arrivato agli Wolves nel 2019 dopo l'avventura alla Lazio.

— Wolves (@Wolves) March 9, 2022