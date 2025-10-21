Il PSV ribalta il Napoli in 4 minuti: Saibari parte in contropiede e sigla il 2-1
Nel giro di quattro minuti, tra il 35' e il 39', il Napoli si fa prima raggiungere e poi sorpassare dal PSV. Dopo il pareggio con l'autorete di Buongiorno, arriva il gol del 2-1 in ripartenza. La griffe è di Saibari, che parte in campo aperto e a tu per tu con Milinkovic-Savic resta freddo, infilandolo all'angolino.
