Al 41' l'Inter va in vantaggio in Belgio: segna Dumfries, Saint-Gilloise sotto 1-0
Inter in vantaggio al 41' in Belgio grazie a Denzel Dumfries. Il Saint-Gilloise per lunghi tratti ha giocato meglio dei nerazzurri, ma dagli sviluppi di un corner gli uomini di Chivu trovano il vantaggio: cross perfetto a rientrare di Calhanoglu, colpo di testa di Bisseck rimpallato da un difensore e deviazione vincente dell'olandese, che non sbaglia e di sinistro sigla l'1-0.
