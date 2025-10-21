PSV-Napoli, tifosi azzurri bloccati dalla polizia nonostante il biglietto: 230 seggiolini vuoti

Trasferta amara a Eindhoven per diversi tifosi del Napoli, fermati dalle autorità olandesi nel giorno della sfida di Champions League contro il PSV. Come riportato da La Gazzetta dello Sport e Sky Sport, non si tratta dei sostenitori già espulsi nella notte precedente per mancanza di biglietto o per il possesso di oggetti vietati, ma di altri regolarmente muniti di tagliando. Questi ultimi, durante controlli nel centro città, si sono visti annullare i biglietti a poche ore dal match e consegnare un foglio di via che imponeva di lasciare la città entro la notte, con l’avvertimento che "in caso contrario, verrà arrestato".

È la storia di Roberto e del suo amico, entrambi napoletani, arrivati a Eindhoven lunedì: "Stamattina stavamo facendo un giro in centro, ci hanno chiesto i documenti e di vedere i biglietti per la partita. Appena appurato che non si trattava di biglietti nel settore ospiti ma in tribuna ce li hanno annullati. Poi ci hanno consegnato anche il foglio di via e siamo stati costretti a tornare in albergo".

Secondo quanto riferito dai tifosi partenopei, la motivazione è stata chiara: "Ci hanno detto: per prevenzione vostra vi annulliamo i biglietti". Le autorità locali avrebbero infatti vietato l’ingresso ai partenopei in settori diversi da quello ospiti. "È un dispiacere essere trattati così", conclude Roberto alla rosea, spiegando di essere in contatto con l’ambasciata italiana, impegnata a gestire una quarantina di casi simili. Intanto, 230 seggiolini del Philips Stadion resteranno vuoti.