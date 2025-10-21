Adani: "Roma pericolosa fino al 90' contro l'Inter. 48 falli? Neanche se fai sumo..."

Ospite di Viva el Futbol, l’ex difensore Lele Adani ha analizzato così la vittoria dell’Inter in trasferta contro la Roma: “La squadra di Gasperini occasioni ne ha avute e anche clamorose. Il dato di Expected Goal della Roma in quella partita non lo produceva dal 2022. Questa vittoria dell’Inter è molto importante, va fatta una premessa doverosa sulla Roma. Ha perso tre partite in casa per ora, per me non c’è defaillance, Gasperini inventa cose dove non ce ne sono, cambia, inventa. Il lavoro dell’allenatore della Roma è straordinario, vi arrivo a dire che in queste difficoltà come i veri grandi riesce a essere - senza la squadra che vuole - a essere pericoloso fino al 90’.

Sui 48 falli fischiati nella sfida tra Inter e Roma: "Se fai sumo non ne fai così tanti di contatti (ride, ndr)”, le parole di Adani.