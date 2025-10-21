Diritti Tv, budget e nuove commissioni: tutte le decisioni dall'assemblea di Serie B

Non solo l’elezione di Antonio Gozzi come nuovo consigliere federale. Nell’assemblea di Lega Serie B andata in scena a Milano si sono registrate alcune novità in ambito di diritti audiovisivi internazionali e l’approvazione del budget tra le principali novità. In apertura di seduta, nelle Comunicazioni del Presidente, Paolo Bedin ha fatto il punto sulle riforme in ambito federale e sugli appuntamenti istituzionali tenuti e di quelli in previsione nelle prossime settimane. Ospiti dell’Assemblea l’AD dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Antonella Baldino, insieme a Debora Miccio, Responsabile della Direzione Commerciale e Marketing. L’occasione è stata importante per ricordare la collaborazione che la banca di sviluppo dello Sport e della Cultura porta avanti con i club della Lega da diversi anni, sostegno confermato e rinnovato anche per il futuro con l’obiettivo comune di massimizzare i ritorni economici e sociali derivanti dagli investimenti nel mondo dello sport e del calcio in particolare. Presentati anche i prodotti finanziari costruiti recentemente.

Diritti audiovisivi - Sottoscritto l’accordo con Iris Sport Media quale nuovo international advisor per la distribuzione e commercializzazione dei contenuti audiovisivi all’estero. Il founding parter Ioris Francini ed il suo staff si sono collegati da Sportel per un breve intervento di presentazione. Al momento la Serie BKT è distribuita in venti Paesi in tutto il mondo a cui si aggiunge la piattaforma One Football che garantisce in 140 Paesi sette partite del campionato ogni giornata. “L’obiettivo – ha detto Bedin – è costruire una strategia di medio periodo, c’è un mondo inesplorato per la visibilità del nostro campionato all’estero che comprende le nostre comunità e aree di sviluppo”. Riattivato il pacchetto highlights pubblicato nelle scorse settimane e che ora è all’attenzione del mercato interno.

Approvato budget 25/26 – Approvato, infine, all’unanimità il budget della stagione 25/26 che prevede un incremento delle risorse destinate alle società grazie a maggiori ricavi derivanti dai pacchetti audiovisivi e commerciali. Un risultato che, malgrado il complesso scenario economico-finanziario, vede la Lega impegnata nella razionalizzazione dei costi, lancio di nuove strategie e progettualità miranti all'incremento delle voci di ricavo.

Nominati i coordinatori delle cinque Commissioni interne alla Lega: stabilità Andrea Gazzoli; giovani e valorizzazione del talento Rebecca Corsi; infrastrutturale Angelo Antonio D’Agostino; legale e fiscale Francesco De Gennaro e tecnico-sportiva Daniele Sebastiani. Decisa l’agenda dei lavori.