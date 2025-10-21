Alla prima dopo l'infortunio, Buongiorno è sfortunato: autogol, il PSV trova il pari immediato
Il vantaggio del Napoli contro il PSV dura una manciata di minuti. Pareggio immediato della formazione olandese, che trova l'1-1 grazie all'autorete di Alessandro Buongiorno. Sul cross di Perisic il difensore centrale azzurro, al ritorno dall'infortunio, colpisce male il pallone nel tentativo di anticipare Til e di testa lo manda alle spalle di Milinkovic-Savic. Che sfortuna per gli azzurri.
