"Ci dice un suo errore?" Tudor: "Con la Cremonese al posto del Milan saremmo primi"
"Io ho sempre parlato apertamente e chi ha voluto conoscermi mi ha capito”. Igor Tudor, in conferenza stampa, risponde così a chi gli chiede di trovare un suo errore, nell’avventura da tecnico della Juventus: “Qua non ci sono segreti e il lavoro da allenatore è un continuo chiedersi cosa fare per il bene della squadra. Alla Juve un pareggio è una sconfitta ed è sempre stato così.
Io sono molto lucido e mi è tutto molto chiaro. Sono sereno, mi sento bene e motivato di andare avanti. Io voglio preparare ogni partita come una finale. Senza gli errori di Verona e con un altro sorteggio saremmo stati primi. Togliete il Milan e mettete la Cremonese e ora saremmo stati primi. È così e non ci sono scuse. È cosi al 100% perché analizzo la prestazione".
Quanto è importante questa partita?
"La Juventus si gioca tutto perché siamo una grande squadra. Sarà una sfida bellissima tra due grandi squadre. Noi dobbiamo viverla con il modo giusto".
