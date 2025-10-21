"Ci dice un suo errore?" Tudor: "Con la Cremonese al posto del Milan saremmo primi"

"Io ho sempre parlato apertamente e chi ha voluto conoscermi mi ha capito”. Igor Tudor, in conferenza stampa, risponde così a chi gli chiede di trovare un suo errore, nell’avventura da tecnico della Juventus: “Qua non ci sono segreti e il lavoro da allenatore è un continuo chiedersi cosa fare per il bene della squadra. Alla Juve un pareggio è una sconfitta ed è sempre stato così.

Io sono molto lucido e mi è tutto molto chiaro. Sono sereno, mi sento bene e motivato di andare avanti. Io voglio preparare ogni partita come una finale. Senza gli errori di Verona e con un altro sorteggio saremmo stati primi. Togliete il Milan e mettete la Cremonese e ora saremmo stati primi. È così e non ci sono scuse. È cosi al 100% perché analizzo la prestazione".

Quanto è importante questa partita?

"La Juventus si gioca tutto perché siamo una grande squadra. Sarà una sfida bellissima tra due grandi squadre. Noi dobbiamo viverla con il modo giusto".

La conferenza stampa di Tudor.