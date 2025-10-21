Trpišovský: "Ho parlato molto con Zima, mi ha detto che Juric era piuttosto esigente al Torino"

Jindřich Trpišovský, allenatore dello Slavia Praga, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara valida per la terza giornata di Champions League che si disputerà domani sera in casa dell'Atalanta. Tra i tanti temi analizzati, il tecnico dei cechi ha risposto anche a una domanda sull'ex calciatore del Torino all'epoca di Juric, David Zima, oggi in forza invece proprio allo Slavia. Queste le sue dichiarazioni: "Ho parlato molto con David. Quando lui stava a Torino mi raccontava che era un mister abbastanza esigente: gli allenamenti erano più difficili della partita stessa. Diceva però che era un mister molto professionale e preparato".

Poi, sull'Atalanta più in generale, mister Trpišovský ha proseguito così: "Ho visto tante partite dell'Atalanta in questa stagione. Abbiamo studiato molto i nerazzurri visto che hanno cambiato allenatore, ma è continua nella strada già avviata da Gasperini. Vorlicky ci ha parlato molto dei nerazzurri, e la priorità è farci trovare pronti e anticiparli in certe situazioni: si prospetta una gara offensiva". E ancora: "Noi attacchiamo in 11 e difendiamo in 11, ma spero domani che tutti diano tutto indipendentemente dai numeri. Purtroppo ci saranno delle assenze, abbiamo visto come gioca l'Atalanta. Ci saranno molti duelli e lo schieramento teorico cambia al primo fischio: ci riadatteremo in base alla partita".

