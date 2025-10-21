Barcellona, Mendilibar si lamenta con l'arbitro. Flick replica: "Non è un mio problema"

Nemmeno il 6-1 del Barcellona all'Olympiakos ha placato gli animi dei greci e di mister Mendilibar. Nella figuraccia fatta questa sera nel terzo turno di League Phase di Champions League, la formazione ospite all'Estadio Olimpico di Montjuic si è lamentata vistosamente a proposito dell'espulsione di Hezze al minuto 57 per somma di ammonizioni e nel complesso della direzione di gara dell'arbitro. Specialmente da parte dell'allenatore. "Non è un mio problema, io la vedo diversamente, ma non voglio entrare nel merito", ha commentato Hansi Flick, allenatore blaugrana, in conferenza stampa post-partita.

Il tecnico tedesco poi si è mostrato molto felice per il risultato ottenuto: "Sì, all'inizio della gara abbiamo avuto qualche problema, ma abbiamo meritato la vittoria. Ogni gol e ogni vittoria sono importanti". Una menzione d'onore va a Fermin Lopez, titolare e autore di una tripletta record personale e nella storia del Barcellona in Champions League: "Segna, corre, è molto completo. Sensazionale la sua prestazione. Tre gol, il primo molto importante, ci ha dato fiducia. Ha tutto: è dinamico, ha velocità...", ha spiegato Flick.

Ora viene il Clasico contro il Real Madrid, il primo della stagione: "La cosa più importante è che oggi abbiamo vinto, e questo deve darci fiducia per quella partita. È una gara tremenda. Non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo recuperare".