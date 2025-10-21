Barcellona, 1° assist in Champions a 17 anni per Dro: "Al debutto, indimenticabile. Flick..."

Una serata da sogno per Dro Fernandez. Chi? Semplicemente l'ennesimo diamantino prodotto dalla cantera del Barcellona e che ha fatto il suo esordio assoluto e da titolare in Champions League contro l'Olympiakos. A 17 anni e 282 giorni, come se non bastasse, ha anche disegnato l'assist per uno dei tre gol di Fermin Lopez valso il record di secondo giocatore più giovane di sempre a riuscirci al proprio debutto in Champions.

Al termine del 6-1 inferto agli avversari greci, il classe 2008 Dro ha parlato ai microfoni di Movistar+: "Mio debutto in Champions? Una giornata molto speciale e indimenticabile. Ho sempre sognato di giocare queste partite. Sono molto felice". Un commento sulla prestazione straripante della squadra: "Ho visto bene la squadra. C’è stato un momento nel secondo tempo in cui si è complicata un po’ con il loro gol, ma credo che abbiamo fatto una partita molto seria. Andiamo al Clasico (contro il Real Madrid, ndr) con fiducia, anche se non arrivavamo nel miglior momento. Ho tanta voglia di giocarlo".

Su cosa gli chieda Flick: "Senza palla, di pressare e dare tutto. Con la palla, di divertirmi e mostrare quello che faccio negli allenamenti". Quanto ai cambi di posizione in campo: "Flick ci dà libertà sugli esterni. Ci lascia accentrare, e lì mi sento a mio agio. Forse ho un po’ più di spazio per pensare". Infine una chiosa sul soprannome Dro, scelto per farsi riconoscere nel mondo del pallone: "Mio fratello maggiore, da piccolo, quando gli chiedevano come mi chiamavo, diceva ‘Dro’. Poi sono arrivato al Barça e in squadra eravamo tre Pedro. Mi piace".