Una persona vicina a Zidane è positiva, il tecnico in isolamento. È in dubbio per Pamplona

Il Real Madrid potrebbe recarsi a Pamplona senza Zinedine Zidane. L'allenatore francese è in attesa del risultato del test PCR, dopo essere stato in contatto con una persona che è risultata positiva. Zidane, secondo quanto riporta La Sexta, è risultato negativo all'antigenico ma fino a stasera non conoscerà il risultato del secondo test. Il club ha intenzione di aspettare ma sarà anche opportuno conoscere la decisione de LaLiga, che per protocollo potrebbe vietare al tecnico la trasferta.

Secondo LaLiga, infatti, anche se la persona interessata dovesse essere negativa al PCR, deve attendere tre giorni prima di sottoporsi a un nuovo test. Solo in quel momento potrebbe tornare a lavorare con il resto della squadra, ma molto dipende dall'ultimo contatto avuto con il positivo. Insomma, con ogni probabilità Zidane non sarà in panchina contro l'Osasuna e adesso è in isolamento. Il Real potrebbe essere guidato dal suo secondo, David Bettoni.