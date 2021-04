Una stagione da favola per Maignan: 19 gol subiti e la seconda più alta percentuale di parate

Un rendimento davvero eccellente. Così l'autorevole France Football parla di Mike Maignan, portiere del Lille che il Milan ha messo nel mirino nel caso di un addio di Donnarumma a fine stagione . L'impatto del francese sui risultati ottenuti dalla squadra di Galtier in Ligue 1 (al momento è in testa) è stato davvero straordinario: i Mastini hanno subito appena 19 gol in 32 giornate e le medie di Maignan sono letteralmente schizzate rispetto a un anno fa. Quella dei gol subiti è passata da 0,96 a 0,59 a partita, mentre la sua percentuale di parate è passata da 70,5 a 80,2%, così come il dato relativo alle gare in cui ha mantenuto porta inviolata è sensibilmente migliorato (da 42,9 a 56,3%).

Maignan è uno dei portieri più "protetti" tra quelli che giocano nei cinque maggiori campionati europei. Degli 88 portieri che hanno giocato almeno 1.800 minuti in questa stagione, solo sette hanno una media di tiri subiti inferiore rispetto a quella del Lille. Ciò però non impedisce al nativo di Cayenne di essere particolarmente decisivo: soltanto Courtois ha un dato migliore nella percentuale di parate (80,2 contro 80,5%). Insomma, un profilo interessante, che ha avuto una crescita esponenziale insieme ai compagni di squadra.