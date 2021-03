Under 21, qualificazioni Euro 2023: Grecia-Cipro 0-0. Gioca il parmense Zagaritis

Mentre da ieri si gioca la fase finale degli Europei Under 21, questa sera sono partite le qualificazioni per l'edizione 2023: ad Atene finisce 0-0 la sfida fra Grecia e Cipro. Da segnalare l'ingresso in campo di Vasileios Zagaritis, difensore classe 2001 arrivato nella finestra di mercato di gennaio al Parma. 26 minuti per lui. Le due squadre sono inserite in un raggruppamento che comprende anche Portogallo, Islanda, Bielorussia e Liechtenstein.