Valencia-Cadice, formazioni ufficiali: Maxi Gomez-Gameiro per uscire dalla zona retrocessione

Di seguito le formazioni ufficiali di Valencia-Cadice, valida per il 17° turno de LaLiga. Partita fondamentale per gli uomini di Javi Gracia, attualmente terzultimi e protagonisti di una sequenza di 7 partite senza vittorie. L'ultima l'8 novembre contro il Real Madrid. Cadice anch'esso in un momento difficile, un punto nelle ultime quattro partite e anche nel caso degli andalusi l'ultimo successo è di livello: 2-1 al Barcellona lo scorso 5 dicembre.

VALENCIA (4-4-2): Domenech; Correia, Guillamon Sanmartin, Diakhaby, Gaya; Musah, Soler, Wass, Cheryshev; Gameiro, Gomez. All. Javi Gracia.

CADICE (4-4-2): Ledesma; Isaac Carcelen, Alcala, Cala, Espino; Alex, Jonsson, Fali, Izquierdo; Lozano, Negredo. All. Cervera.