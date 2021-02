Valencia, Oliva si presenta: "Non ho esitato a venire qua, darò tutto per aiutare la squadra"

Arrivano le prime parole di Christian Oliva da nuovo calciatore del Valencia. L'ex centrocampista del Cagliari ha parlato ai taccuini del sito ufficiale della società spagnola: "Sono molto felice. Quando mi hanno detto che potevo venire al Valencia ero molto felice e non ho esitato a venire qui. Voglio davvero incontrare i miei nuovi compagni di squadra e spero che accada presto e che tutto vada bene. E' una sfida lasciare il segno nel Valencia. Darò tutto per la maglia. Ho visto la classifica e tutte le squadre sono molto vicine. Vinci una partita e sali, perdi una e scendi. Vengo per aiutare la squadra e per contribuire a raggiungere obiettivi belli".