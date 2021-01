Valencia-Osasuna, formazioni ufficiali: si rivede per i padroni di casa Gabriel Paulista

Di seguito le formazioni ufficiali di Valencia-Osasuna, partita valida per il 19° turno de LaLiga. Partita importante in chiave salvezza, con la squadra di Javi Gracia uscita al momento dalla zona rossa grazie al successo nell'ultimo turno contro il Valladolid. Osasuna penultimo e senza vittorie da ben 12 partite. Tra le novità di formazione il ritorno in campo per il Valencia da parte di Gabriel Paulista:

VALENCIA (4-4-2): Domenech; Correia, Gabriel, Diakhaby, Gaya; Wass, Soler, Racic, Cheryshev; Lee, Gomez. All. Javi Gracia.

OSASUNA (4-4-2): Herrera; Vidal, Roncaglia, Unai Garcia, Cruz; Moncayola; Torres, Martinez Calvo, Torro, Ruben Garcia; Calleri. All. Arrasate.