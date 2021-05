Van Basten spiega le difficoltà di van de Beek: "L'Ajax ti aiuta, all'estero la storia è diversa"

Donny van de Beek non è riuscito ad affermarsi nel Manchester United. Il centrocampista olandese ha recitato perlopiù il ruolo della comparsa per gran parte della stagione e quasi rimpiange la sua scelta di lasciare l'Ajax per trasferirsi in Inghilterra. Marco van Basten ha provato a spiegare a Ziggo Sport le ragioni di queste difficoltà: "All'Ajax tutti pensano subito di essere maturi e di poter fare bene anche negli altri Paesi. Ma l'Ajax è una squadra che ti aiuta molto e rende facile la vita di un giocatore, soprattutto chi gioca come trequartista. All'estero, però, la storia è diversa. Devi essere in grado di prenderti cura di te stesso e devi far pensare ai tuoi compagni di essere uno che può aiutarli a vincere".