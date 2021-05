Varane saluta Zidane: "Sei stato un mentore, non posso ringraziarti abbastanza"

Dopo capitan Sergio Ramos e Karim Benzema, anche Raphael Varanesaluta Zinedine Zidane, che da oggi non è più l'allenatore del Real Madrid. Questo il messaggio del difensore francese, che ringrazia il connazionale per aver contribuito in maniera determinante alla sua crescita: "Dal mio arrivo a Madrid 10 anni fa, sei stato più di un semplice allenatore, un mentore. Mi hai aiutato a crescere come giocatore e come uomo. Sei stato in grado di portare questa generazione d'oro al vertice con classe (e più volte!). Non posso ringraziarti abbastanza per tutti i consigli che mi hai dato, dentro e fuori dal campo. Grazie ancora, mister. In bocca al lupo e a presto".