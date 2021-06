Vardy sbarca nel calcio USA: è il nuovo co-proprietario dei Rochester Rhinos

Jamie Vardy è diventato co-proprietario dei Rochester Rhinos negli Stati Uniti. A renderlo noto è il club statunitense tramite un comunicato social con foto di rito per il calciatore del Leicester. L'idea è quella di iscrivere la squadra nata nel 1996 ma inattiva negli ultimi 4 anni, al campionato "di riserva" della MLS che dovrebbe prendere il via nel 2022.

The Rochester Rhinos are delighted to announce that Premier League star @vardy7 has become a co-owner of the club.#Rochester pic.twitter.com/iJsq6SHtw2

— Rochester Rhinos (@RochesterRhinos) June 15, 2021