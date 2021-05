VIDEO - Aston Villa-Man United 1-3, Red Devils già in Champions. Gol e highlights

vedi letture

Il Manchester United vince 3-1 sul campo dell'Aston Villa e consolida il secondo posto in classifica in Premier League. Successo in rimonta per i Red Devils, che hanno chiuso il primo tempo sotto 1-0 grazie al gol di Traore. Nella ripresa il solito Bruno Fernandes dal dischetto ha pareggiato i contri, con Greenwood che ha completato la rimonta qualche minuto più tardi. Nel finale a segno anche il Matador Cavani.