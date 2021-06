VIDEO - Colombia-Venezuela 0-0, passo indietro dei Cafeteros in Copa America

vedi letture

Dopo il successo contro l'Ecuador la Colombia non si ripete e non riesce ad andare oltre lo 0-0 a Goiania contro il Venezuela nel Gruppo B di Copa América. Primo punto per la vinotinto che aveva invece esordito col ko per 0-3 contro il Brasile. Tra gli "italiani" in campo: 90' per Ospina e Cuadrado, 62' per Muriel, 73' per Zapata. Di seguito gli highlights e la classifica aggiornata:

Brasile 6 (2 partite)

Colombia 4 (2)

Venezuela 1 (2)

Ecuador 0 (1)

Perù 0 (1)