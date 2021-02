Villarreal, Emery fissa gli obiettivi: "Vogliamo andare avanti in Europa, ma priorità alla Liga"

"L'Atletico Madrid trasmette grande solidità e ha grandi potenzialità offensive, amplificate dalla presenza di Suarez". Unai Emery, tecnico del Villarreal, ha presentato in conferenza la sfida contro i Colchoneros in programma domani sera: "La chiave sarà controllare la partita e imporci nei duelli - ha dichiarato il tecnico spagnolo -. Dovremo superare molti ostacoli, ma vedo bene la squadra. Sarà una sfida complicata, ma al tempo stesso entusiasmante".

Il Sottomarino Giallo ha superato brillantemente il turno in Europa League, ma è chiaro secondo Emery quale dev'essere il focus della sua squadra: "La priorità è la Liga. Vogliamo andare avanti in Europa, ma la cosa più importante è fare bene in campionato. Adesso affronteremo i primi in classifica, che perdono poche partite: sarà per noi una grande opportunità".