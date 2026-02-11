Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Il Lipsia blinda la porta: rinnovati di un anno i contratti dei tre portieri

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 12:25Calcio estero
Daniel Uccellieri

Il Lipsia blinda la porta. Il club tedesco ha comunicato di aver rinnovato i contratti dei tre portieri in rosa. Il club ha prolungato di un anno il contratto di Maarten Vandevoordt: l’accordo del belga scadrà ora nel 2030. Anche Péter Gulácsi ha rinnovato prima della scadenza – il suo contratto, inizialmente in scadenza a fine stagione, è stato esteso di un anno fino al 2027. Leopold Zingerle resta a sua volta ai “Tori Rossi” e ha firmato un nuovo contratto fino al 2028.

Péter Gulácsi si appresta così a vivere la sua dodicesima stagione con il Lipsia. Il 35enne era arrivato nel 2015 dal Salisburgo e da allora ha collezionato 360 presenze ufficiali. Nel 2022 e nel 2023 ha vinto la Coppa di Germania con il club tedesco. Maarten Vandevoordt è passato nel 2024 dal Genk ai Tori Rossi e finora ha disputato 15 partite ufficiali. In questa stagione ha giocato da titolare in tutte le gare di Coppa di Germania. Inoltre viene regolarmente convocato dalla nazionale belga.

Anche Leopold Zingerle rimane fedele al Lipsia. Il 31enne ha rinnovato anticipatamente il suo contratto fino al 2028 e in estate inizierà la sua quarta stagione con i Tori Rossi. Zingerle era arrivato nel 2023 dal Paderborn.

Marcel Schäfer, direttore sportivo:
"Siamo molto felici di aver rinnovato con i nostri tre portieri con largo anticipo. Con Pete, Maarten e Leo abbiamo enorme qualità in questo ruolo e probabilmente uno dei terzetti più forti della Bundesliga.

Su Pete si può sempre contare: anche nella sua undicesima stagione con noi si conferma una garanzia tra i pali. Negli anni ha dimostrato il suo valore a livello nazionale e internazionale e continua a dare tantissimo alla squadra con la sua esperienza.

Abbiamo ingaggiato Maarten già qualche anno fa con la prospettiva che il futuro fosse suo. Ha grandi qualità e le ha dimostrate fin da giovanissimo in quasi 200 partite da professionista. Anche al Lipsia ha confermato il suo valore nelle apparizioni finora disputate, mostrando come il suo stile di gioco si adatti perfettamente al calcio che vogliamo proporre.

Leo completa il reparto con prestazioni costantemente positive in allenamento e ricopre un ruolo importante anche nello spogliatoio. Siamo molto contenti di iniziare la prossima stagione con tutti e tre. Siamo pienamente convinti di questa soluzione, sia dal punto di vista sportivo sia umano.

Insieme al nostro preparatore dei portieri Freddy Gößling, che da anni svolge un lavoro eccellente ed è molto apprezzato sia dai portieri sia dallo staff tecnico, riteniamo di essere ottimamente coperti in questo ruolo così importante".

Péter Gulácsi:
"Sono molto felice che il mio percorso al Lipsia continui. Il club e la città sono la mia seconda casa e la mia famiglia, quindi per me non c’erano dubbi sul voler rinnovare ed entrare nel mio dodicesimo anno qui. Abbiamo vissuto e festeggiato tantissimo insieme e mi auguro di farlo anche nei prossimi diciotto mesi".

Maarten Vandevoordt:
"Ringrazio il Lipsia per la fiducia che ripone in me. Qui sono cresciuto molto e ho imparato tanto, e sono felice di poterlo dimostrare anche in futuro. La prospettiva che mi è stata illustrata dai dirigenti mi ha davvero convinto. Non vedo l’ora di affrontare i prossimi anni e darò tutto per raggiungere i nostri obiettivi".

Leopold Zingerle:
"Sono molto felice di aver rinnovato il mio contratto e di continuare a far parte del Lipsia. Mi trovo benissimo nel club, nella squadra e in particolare nel gruppo dei portieri, apprezzo l’atmosfera sia dentro che fuori dal campo e voglio continuare a sostenere la squadra nel miglior modo possibile dal mio ruolo".

