Gulacsi sfida il Borussia Dortmund: "Abbiamo imparato dagli errori della scorsa stagione"

Peter Gulacsi resta la vecchia e nuova certezza tra i pali del Lipsia. A 35 anni, il portiere ungherese si conferma in stato di forma eccezionale e, dopo quattro vittorie consecutive in Bundesliga, si prepara alla difficile trasferta sul campo del Borussia Dortmund: "Il BVB non perde da 13 partite a livello nazionale ed è diventato molto solido con Kovac, soprattutto in difesa. In casa sono sempre fortissimi, sarà un ostacolo enorme", ha dichiarato Gulacsi in un’intervista a Bild.

Eppure il numero uno guarda con fiducia alla sfida: "Il fatto di non avere impegni europei ci consente più tempo per allenare automatismi e preparare meglio le partite. Inoltre il nostro organico è più profondo: possiamo inserire giocatori freschi e aumentare la concorrenza interna". Dopo il ricambio estivo, in molti si aspettavano un cambio tra i pali. Gulacsi però ha difeso il suo posto: "È stata una decisione 50:50. Ho fatto una buona stagione, ma in preparazione si ricomincia sempre da zero".

Sulle cessioni estive, Gulacsi sottolinea: "Abbiamo perso qualità, ma ne abbiamo acquisita altra. Sono arrivati giocatori da grandi campionati con margini di crescita, in linea con la filosofia del club". Quanto al futuro, l’ungherese non ha dubbi: "C’erano offerte dall’estero, ma Lipsia e questa città significano troppo per me. Volevo restare e continuare a lottare per la maglia numero uno".