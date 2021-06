Violazione della bolla sanitaria, il Cile conferma: "I giocatori coinvolti verranno sanzionati"

Con un comunicato diramato nei minuti scorsi, la Federazione cilena ha confermato la violazione della bolla sanitaria cui era sottoposto l'intero gruppo squadra, in ottemperanza al protocollo anti-Covid previsto dalla CONMEBOL per la Copa America in corso in queste settimane. Questo il contenuto della nota diffusa dalla Roja: "La Federcalcio cilena e lo staff tecnico della Nazionale Cilena riconoscono la violazione della bolla sanitaria della delegazione che partecipa alla Copa America, con l'ingresso non autorizzato di un parrucchiere che, pur avendo effettuato un tampone negativo, non sarebbe dovuto entrare in contatto con i giocatori. Le persone coinvolte saranno sanzionate finanziariamente. Ci scusiamo per la situazione e informiamo che tutti i membri della delegazione sono risultati negativi al tampone cui si sono sottoposti nella giornata di ieri". Tra i giocatori coinvolti, come riferito da AS, ci sarebbero anche gli "italiani" Vidal e Medel, oltre all'ex Napoli Edu Vargas.