Cile, Vidal e compagni rompono la bolla? Galeotta la visita di un parrucchiere brasiliano in ritiro

Possibili guai in vista per la Nazionale cilena. Secondo quanto riferito da AS, lo scorso giovedì, alla vigilia del match con la Bolivia, i giocatori della Roja avrebbero ricevuto in ritiro la visita di un parrucchiere brasiliano. Il soggetto in questione sarebbe rimasto a contatto con sei calciatori (nello specifico Vargas, Medel, Vidal, Maripan, Galdames e Aranguiz) per circa un'ora e mezza: fattispecie vietata dalla CONMEBOL, il cui protocollo sanitario proibisce ai membri delle delegazioni partecipanti alla Copa America di entrare a contatto con terze persone negli hotel o nei centri di allenamento. Se i fatti venissero verificati, la Federazione cilena potrebbe andare incontro ad una multa piuttosto salata.