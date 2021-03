Violazione diritti umani in Qatar, il ct del Belgio: "Boicottare il Mondiale non è la soluzione"

Anche Roberto Martinez, ct del Belgio, è intervenuto sul dibattito circa la denuncia della violazione dei diritti umani in Qatar da parte di Germania e Norvegia in vista del prossimo Mondiale: "La nostra posizione è molto chiara, già da qualche mese. Volevamo raccogliere tutte le informazioni necessarie dalle associazioni che si occupano di diritti umani e presto i calciatori parleranno apertamente in merito. Personalmente non credo che il boicottaggio del Mondiale sia la scelta giusta, il calcio può avere forza nel diffondere conoscenza e i Mondiali in Qatar, a mio giudizio, porteranno maggiore consapevolezza dei problemi. Vogliamo dare un contributo perché i Mondiali possano fare il bene della comunità non solo in Qatar, ma in tutto il Medio Oriente", le sue dichiarazioni.

