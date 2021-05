Volata Ligue 1, testa a testa Lille-PSG per il titolo. Monaco e Lione per la Champions

Campionato francese più avvincente che mai. La corsa al titolo sembra ristretta ormai a sole due squadre, mentre le altre due battaglieranno per l'ultimo posto in Champions League. Il Paris Saint-Germain, dominatore incontrastato degli ultimi anni, sta clamorosamente faticando e gli impegni europei stanno togliendo ulteriori energie. Il Lille sogna un titolo a 10 anni di distanza dall'exploit con Rudi Garcia in panchina ed Eden Hazard in campo. Il Monaco dopo anni di magra è tornato alla carica grazie alla guida di Niko Kovac e i suoi giovani talenti, anche se il ko contro il Lione sembra averlo definitivamente tolto dalla corsa al titolo e, anzi, dovrà lottare fino all'ultimo proprio con l'OL per la terza piazza. Questo lo scenario a 3 giornate dalla fine:

LILLE punti 76

7 maggio, LENS

16 maggio, Saint-Etienne

23 maggio, ANGERS

PARIS SAINT-GERMAIN punti 75

9 maggio, RENNES

16 maggio, Reims

23 maggio, BREST

MONACO punti 71

9 maggio, REIMS

16 maggio, Rennes

23 maggio, LENS

LIONE punti 70

8 maggio, Lorient

16 maggio, NIMES

23 maggio, Nizza