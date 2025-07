Ufficiale "Volevo trasferirmi al Borussia": il Monchengladbach firma il bomber giapponese Machino

Il Borussia Monchengladbach mette a segno il secondo colpo e sempre formato "casalingo". Infatti dopo Jens Castrop, prelevato dalla 2.Bundesliga (Serie B tedesca), i Die Fohlen pescano nuovamente dalla stessa serie ma stavolta dal retrocesso Holstein Kiel per ingaggiare ufficialmente Shuto Machino. L'attaccante classe '99 giapponese vestirà la maglia del Gladbach per le prossime quattro stagioni, dopo aver firmato fino al 30 giugno 2029, come riferito dal comunicato ufficiale della società. Un'operazione di circa 8 milioni di euro.

Nell’estate 2023 Machino ha compiuto il salto in Europa. Il nazionale giapponese ha segnato undici gol in 32 partite di Bundesliga con il Kiel e ora andrà a caccia di reti con il Borussia. È diventato subito titolare, contribuendo in modo decisivo alla prima promozione del club in Bundesliga con cinque gol e sei assist in 31 partite di seconda divisione. Anche in Bundesliga ha convinto: nella stagione 2024/25 ha segnato undici reti e fornito tre assist - tra cui una doppietta nella vittoria per 4-3 alla 31ª giornata proprio contro il Borussia.

Il neo arrivato si è presentato ai canali ufficiali del Gladbach: "Volevo assolutamente trasferirmi al Borussia, quindi sono molto felice che il trasferimento sia andato a buon fine. Ora voglio fare di tutto per poter aiutare subito la squadra". Anche il direttore sportivo, Roland Virkus, ha espresso qualche considerazione in merito all'acquisto di Machino: "Shuto è un attaccante versatile, che può essere impiegato in diverse posizioni e che ci offre molte opzioni in fase offensiva. La scorsa stagione ha dimostrato di poter andare in doppia cifra in Bundesliga. Siamo quindi molto contenti che abbia scelto il Borussia".