Wenger. "Non capisco i 6 club inglesi. Tutti sognano di distruggere la Premier, volevano farlo loro"

Arsene Wenger, ex allenatore dell'Arsenal e oggi direttore dello sviluppo globale della FIFA, ha espresso la sua opinione sul trambusto creato dalla Superlega: "È un progetto nato già morto. Ero convinto fin dall'inizio che non avrebbe funzionato", ha detto a The Telegraph. "La cosa più sorprendente è stata il comportamento dei club inglesi. In Europa tutti sognano di distruggere la Premier League, ora provano a farlo da soli. Non riesco a capire la razionalità che ci sia dietro: l'Inghilterra ha votato per la Brexit e ora vuole una Superlega. Gli inglesi hanno il campionato più forte, la Superlega distruggerebbe al 100% la Premier".

Un sistema anti-meritocratico: "La base della nostra cultura sportiva in Europa è avere accesso alle competizioni di alto livello attraverso le prestazioni. Non capisco come si possa credere che un cambiamento simile sarebbe stato accettato dai tifosi. È stato tutto dilettantistico, dalla presentazione alla preparazione. Era solo una soluzione rapida per i problemi finanziari che hanno i club coinvolti".

I giocatori contrari da subito: "Sono molto orgoglioso del senso di responsabilità che i giocatori hanno mostrato in questa occasone. Dimostra che c'è stata un'enorme evoluzione".