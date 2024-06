Ufficiale Werder Brema, riscattato dall'Olympique Lione il cartellino di Skelly Alvero: le cifre

La scorsa estate l'Olympique Lione lo acquistò dal Sochaux, ma in sei mesi ai Gones Skelly Alvero, 22 anni, centrocampista, non è riuscito a lasciare il segno (solo un gol in appena otto partite) e così a gennaio scorso l'OL l'ha ceduto in prestito con diritto di riscatto in Bundesliga, al Werder Brema, per 250 mila euro.

Un diritto di riscatto che il club tedesco ha fatto valere. Il Werder Brema ha deciso di acquistare a titolo definitivo il mediano classe 2002, versando nelle casse dell'Olympique Lione quasi 5 milioni di euro. A renderlo noto è la stessa società francese, specificandone anche le cifre, tramite un comunicato ufficiale:

"Il club tedesco, classificatosi al 9° posto in Bundesliga , ha deciso di esercitare la propria opzione di acquisto fissata per una cifra complessiva di 4,75 milioni di euro, alla quale si potrà aggiungere un massimo di 1,5 milioni di euro in bonus, oltre a un incentivo aggiuntivo dal 15 al 20% per l'Olympique Lione a seconda del valore aggiunto realizzato in caso di un possibile trasferimento futuro".