West Ham, Moyes: "Merito ai miei ragazzi per come si sono comportati"

vedi letture

David Moyes, allenatore del West Ham, si è così espresso in conferenza stampa al termine della gara persa per 2-1 contro il Manchester City: "Abbiamo fatto un ottimo lavoro contro una grande squadra, durante la settimana ci siamo impegnati tantissimo in allenamento e oggi si è visto il risultato. Siamo venuti a giocare sul campo della squadra più forte d'Inghilterra e forse anche d'Europa, avremmo dovuto sfruttare meglio le occasioni che ci sono capitate. La prestazione mi è piaciuta, continuando così potremmo davvero pensare a chiudere nelle migliori posizioni di classifica: non abbiamo ottenuto il risultato desiderato, avremmo sicuramente meritato almeno il pareggio. Non posso far altro che dare merito e congratularmi con i miei ragazzi per come si sono comportati".