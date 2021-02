Wolverhampton-Leicester, formazioni ufficiali: si rivede Vardy. L'attaccante parte dalla panchina

Di seguito le formazioni ufficiali di Wolverhampton-Leicester, partita valida per il 23° turno di Premier League:

WOLVERHAMPTON (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Coady, Kilman, Jonny; Dendoncker, Neves, Moutinho; Traoré, Willian José, Neto. A disp. Hoever, Fabio Silva, Gibbs-White, Vitinha, Ruddy, Saiss, Richards, Otasowie, Lonwijk. All. Espirito Santo.

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Ricardo Pereira, Evans, Soyuncu, Justin; Tielemas, Chudhury; Pérez, Maddison, Barnes; Iheanacho. A disp. Vardy, Albrighton, Ward, Amartey, Cengiz Under, Mendy, Fuchs, Thomas, Daley-Campbell. All. Rodgers.