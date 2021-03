Wolves-Liverpool 0-1, le pagelle: Diogo Jota, il morso dell'ex. William José allunga il digiuno

WOLVERHAMPTON-LIVERPOOL 0-1

Marcatore: 47' Diogo Jota

WOLVERHAMPTON

Rui Patricio 6 - Non perfetto in occasione del gol di Diogo Jota ma subisce una bruttissima botta alla testa nel finale di gara, costretto a lasciare il campo in barella. (Dal 90' Ruddy sv).

Saiss 5 - Bene quando spinge insieme a Semedo, meno quando chiamato a difendere contro un Mané abbastanza attivo. Si fa scappare alle spalle Diogo Jota che sblocca il punteggio sul finire del primo tempo.

Coady 5,5 - Leggermente meglio rispetto al compagno di reparto, non perfetto nemmeno lui in occasione del vantaggio del Liverpool. Prova a rendersi pericoloso grazie alle sue lunghe leve sui calci piazzati.

Boly 6 - Nulla da eccepire nella prestazione del centrale di Espirito Santo, si trova a fronteggiare un Salah non imprendibile almeno nella giornata di oggi. Roccioso quanto basta negli interventi.

Semedo 6,5 - Quando accelera sono dolori per la retroguardia del Liverpool, praticamente un attaccante aggiunto soprattutto nella prima parte di gara. Riesce ad impegnare anche Alisson, bello il duello con Robertson. (Dal 84' Gibbs-White sv).

Ruben Neves 6 - Ordinaria amministrazione per il centrocampista portoghese, tanta corsa e quantità per provare a bloccare il palleggio della squadra di Klopp. Si prende un giallo e prova a rendersi pericoloso su punizione. (Dal 76' Dendoncker sv).

Moutinho 6 - Fa temere il peggio in avvio di gara quando si ferma per qualche minuto, stringe i denti e torna in campo per centellinare la manovra del Wolverhampton. Sbaglia davvero poco.

Jonny 5,5 - La corsa non manca, meno però la qualità specie nel traversone. Ha spazi per affondare ma perde il duello con Alexander-Arnold e non riesce a servire bene William José.

Adama Traoré 5,5 - Strappa ma non quanto basta, taglia ma commette qualche errore. Sempre pericoloso ma spesso in confusione, è sempre temibile ma non spacca la retroguardia del Liverpool.

Pedro Neto 6 - Conferma di essere l'uomo più pericoloso del Wolverhampton, l'ex Lazio quando parte palla al piede riesce a far suonare il campanello d'allarme nella retroguardia ospite. Peccato non riesca mai a trovare la porta.

William José 5 - Nona partita senza reti per l'ex Real Sociedad, allunga il suo digiuno che fa rimpiangere Raul Jimenez. Fa a sportellate con la difesa del Liverpool ma non tira praticamente mai in porta. Non basta soltanto la generosità. (Dal 70' Fabio Silva 5,5 - Ha due buone occasioni ma di testa consegna la sfera ad Alisson).

LIVERPOOL

Alisson 5,5 - Prosegue il periodo abbastanza cupo per l'ex portiere della Roma, un'uscita incerta che stava per regalare il gol al Wolverhampton. Qualcosa ancora non va per il brasiliano.

Alexander-Arnold 6 - Ordinaria amministrazione, stavolta niente di trascendentale per il terzino inglese che viene puntato poche volte da Jonny. Pennella un traversone perfetto per Mané che per poco non va a segno.

Kabak 6 - Qualche brivido in avvio di gara, ci mette un po' per trovare la giusta intesa con il compagno di reparto Phillips. Barcolla all'inizio ma riesce a migliorarsi con il passare dei minuti.

Phillips 6,5 - La risposta che serviva a Jurgen Klopp in un periodo di magra per quanto riguarda la fase difensiva, sfoggia una grande prestazione sfruttando soprattutto le lunghe leve.

Robertson 6 - Ha due avversari difficili da contenere come Semedo ed Adama Traoré, qualche fatica contro l'ex Barcellona mentre riesce ad imbavagliare lo strapotere fisico dello spagnolo.

Thiago Alcantara 6,5 - Partita di enorme sacrificio per lo spagnolo, mette leggermente da parte le doti da palleggiatore e veste i panni del guerriero andando a battagliare su ogni pallone. Prestazione intelligente. (Dal 67' Keita 6 - Tanta corsa soprattutto nel finale di gara).

Fabinho 6 - Torna nel suo ruolo originario dopo qualche problema in difesa, nulla da eccepire nella sua prestazione tranne qualche piccolo errore in fase di impostazione.

Wijnaldum 6 - Svolge il compitino ma con una giocata stava per rompere la parità alla metà del primo tempo mandando in porta Mané che poi spreca, per il resto prestazione abbastanza sufficiente la sua. (Dal 67' Milner 6 - Buon impatto con la sfida).

Salah 6 - Anche l'egiziano ci mette lo zampino nell'azione del gol di Diogo Jota ma stranamente sfodera una prestazione normale, quando chiamato in causa risponde presente ma rischia poche volte la giocata.

Diogo Jota 7 - L'infortunio lo ha fermato nel momento migliore della sua nuova esperienza, da qualche settimana è tornato e nel suo vecchio stadio ritrova il gol che mancava dallo scorso novembre. Il classico gol dell'ex che vale tre punti. (Dal 82' Oxlade-Chamberlain sv).

Mané 6,5 - Fin da subito è uno dei più attivi tra le fila della squadra di Jurgen Klopp, si muove tra le linee per non dare punti di riferimento agli avversari. Ci prova anche da fuori e serve l'assist per Diogo Jota.