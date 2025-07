Ufficiale Wrexham, altro rinforzo di spessore dalla Premier: dal Forest ecco Lewis O’Brien

Il Wrexham ha annunciato l’ingaggio del centrocampista Lewis O’Brien dal Nottingham Forest, a titolo definitivo e con contratto valido fino al termine della stagione 2027/28. Il trasferimento è soggetto alle consuete autorizzazioni internazionali e alle procedure di registrazione.

Classe 1998, O’Brien porta in Galles un bagaglio di esperienza di altissimo livello: oltre a 13 presenze in Premier League con il Forest, ha collezionato più di 150 presenze in Championship con Huddersfield Town, Middlesbrough e Swansea City. Proprio con lo Swansea, nella seconda parte della scorsa stagione, ha totalizzato 16 presenze e una rete, contribuendo all’11º posto finale dei gallesi.

"Sono davvero entusiasta, non vedevo l’ora che questo momento arrivasse", ha dichiarato O’Brien. "Gli ultimi anni sono stati intensi per me e la mia famiglia, ma firmare un contratto a lungo termine e trovare un posto da poter chiamare casa è qualcosa di speciale. Questo club ha grandi ambizioni, voglio far parte di questo percorso e aiutare il Wrexham ad arrivare dove merita".

Cresciuto nell’Huddersfield Town, O’Brien ha debuttato tra i professionisti con il Bradford prima di tornare all’Huddersfield, diventandone uno dei pilastri e guadagnandosi il premio di Giocatore dell’anno nella stagione 2019/20. Il tecnico Phil Parkinson ha commentato: "Siamo felicissimi di accogliere Lewis. Ha una grande esperienza e rappresenta un’aggiunta di valore assoluto per il nostro centrocampo".