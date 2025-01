Ufficiale Xavi Simons è tutto del Lipsia: accordo col PSG, ha firmato fino al 2027

vedi letture

Il Lipsia si regala Xavi Simons a titolo definitivo. I sassoni hanno trovato l'accordo con il Paris Saint-Germain dopo mesi di trattative e hanno annunciato sui social la firma del giocatore olandese fino al 30 giugno 2027. Dopo due anni di prestito, quindi, la Red Bull sborsa 50 milioni (più 30 di bonus) per uno dei talenti più interessanti nel panorama internazionale.

Nato ad Amsterdam il 21 aprile 2003, Xavier Quentin Shay Simons è cresciuto nel settore giovanile del Barcellona ma lasciò i catalani nel 2019 per trasferirsi a Parigi. Come è accaduto a tanti altri giovani giocatori, però, per lui non c'è mai stato spazio in mezzo a tanti campioni più affermati; per questo motivo si è trasferito in prestito prima al PSV, dove il suo talento è emerso, e poi al Lipsia, dove si sta consacrando ad alti livelli (15 gol e 19 assist in 60 partite). Simons, che ha giocato solo 11 gare con il PSG, è già un punto fermo della nazionale olandese, con cui ha disputato 24 partite segnando 3 reti.