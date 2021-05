Fiorentina F, Monnecchi: "Io viola nel cuore. Che sorpresa la maglia da titolare a Milano"

Intervistata dai canali social della Fiorentina, la giovane attaccante viola Margherita Monnecchi ha parlato della vittoria sul campo del Milan, dove ha giocato dal 1° minuto, e del suo rapporto con i colori del club: “La maglia da titolare domenica contro il Milan è stata una sorpresa, non me l'aspettavo nonostante sapessi di aver giocato bene contro il Bari. La partita al Vismara contro il Milan è stata dura, è una squadra con cui abbiamo lottato anno scorso per andare in Champions e credo che a loro non sia andato giù il fatto che alla fine ci siamo andate noi. Le compagne di squadra più esperte mi hanno tranquillizzato e alla fine è andata bene. Il momento in cui sono entrata in campo per il riscaldamento è stato emozionante; prima di giocare ho preso una tisana e abbiamo un po' scherzato per far scendere la tensione. La partita con l'Empoli è sempre stata sentita qui, anche nella Primavera quello era il derby per noi; loro sono giovani e non si fermano mai, sarà una partita dura anche sotto il piano delle energie che dovremo spendere. Cercheremo di imporre il nostro gioco, cercando di ripartire dal basso e provando cose semplici. - conclude la classe 2001 come riporta Firenzeviola.it - Sono di Siena sì ma il mio cuore è viola, l'emozione di entrare al Franchi, che ho provato anche in Champions contro il City e lo Slavia, è incredibile: pensare a quanta storia è stata fatta lì e quali calciatori sono passati da lì è sempre impressionante".