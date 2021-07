focus Serie A femminile 2021/2022: il quadro di tutte le operazioni ufficiali

vedi letture

Non solo il calcio maschile, dal primo luglio anche nel calcio femminile si è aperta la finestra di mercato in vista della stagione 2021/22. Ecco di seguito il riepilogo delle ufficialità registrate finora dalle dodici squadre al via della Serie A femminile:

Empoli

Allenatore: Fabio Ulderici (confermato)

Acquisti: Elisabetta Oliviero (Napoli)

Cessioni: Benedetta Glionna (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Arianna Acuti (svincolata), Luisa Pugnali (ritiro)

Fiorentina

Allenatorice: Patrizia Panico (nuova)

Acquisti: Isotta Nocchi (Napoli), Francesca Durante (Hellas Verona)

Cessioni:Janelle Cordia (Fortuna Hjorring), Stephanie Ohrstrom (Lazio), Lana Clelland (svincolata), Tessel Middag (svincolata), Louise Quinn (svincolata)

Hellas Verona

Matteo Pachera (confermato)

Acquisti:

Cessioni: Asia Bragonzi (Juventus), Elena Nichele (svincolata), Laura Perin (svincolata), Irene Santi (Inter), Francesca Durante (Fiorentina)

Inter

Allenatorice: Rita Guarino (nuova)

Acquisti: Irene Santi (Hellas Verona)

Cessioni: Chiara Marchitelli (ritiro), Regina Baresi (ritiro), Julie Debever (Fleury 91), Roberta Aprile (svincolata)

Lazio

Allenatrice: Carolina Morace (confermata)

Acquisti: Stephanie Ohrstrom (Fiorentina), Maria Moller Thomsen (Fortuna Hjorring), Julia Glaser (Roma CF), Beatrix Fordos (Haladas Viktoria), Nora Heroum (Brighton), Ella Mastrantonio (Bristol City)

Cessioni:

Juventus

Allenatore: Joe Montemurro (nuovo)

Acquisti: Pauline Peyraud-Magnin (Atletico Madrid), Martina Lenzini (Sassuolo), Agnese Bonfantini (Roma), Asia Bragonzi (Hellas Verona), Sofia Cantore (Florentia SG),

Cessioni: Maria Alves (Palmeiras), Laura Giuliani (svincolata), Aurora Galli (Everton), Benedetta Glionna (Roma), Doris Bacic (svincolata), Nicole Sciberras (Tavagnacco)

Milan

Allenatore: Maurizio Ganz (confermato)

Acquisti:Gudny Arnadottir (Napoli)

Cessioni: Caroline Rask (PSV Eindhoven), Natasha Dowie (Reading), Deborah Salvatori Rinaldi (svincolata), Sara Tamborini (svincolata), Francesca Vitale (svincolata)

Napoli

Allenatore: Alessandro Pistolesi (confermato)

Acquisti: Yolanda Aguirre Gutierrez (Santa Teresa di Badaioz)

Cessioni: Gudny Arnadottir (Milan), Sara Hucet (svincolata), Emma Errico (svincolata), Alessandra Nencioni (svincolata), Sofieke Jensen (svincolata), Mariah Cameron (svincolata), Sabrina Tasselli (svincolata), Elisabetta Oliviero (Empoli), Isotta Nocchi (Fiorentina)

Pomigliano

Allenatrice: Manuela Tesse (confermata)

Acquisti:

Cessioni: Romina Pinna (svincolata), Noemi Manno (svincolata)

Roma

Allenatore: Alessandro Spugna (nuovo)

Acquisti: Benedetta Glionna (Juventus)

Cessioni: Kaja Erzen (svincolata), Heden Corrado (svincolata), Emma Severini (svincolata)

Sampdoria

Allenatore: Antonio Cincotta (nuovo)

Acquisti:

Cessioni:

Sassuolo

Allenatore: Gianpietro Piovani (confermato)

Acquisti: Tamar Dongus (Florentina SG)

Cessioni: Martina Lenzini (Juventus), Alice Rossi (Tavagnacco)