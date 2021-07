focus Serie A femminile 2021/2022: il quadro di tutte le operazioni ufficiali

Non solo il calcio maschile, dal primo luglio anche nel calcio femminile si è aperta la finestra di mercato in vista della stagione 2021/22. Ecco di seguito il riepilogo delle ufficialità registrate finora dalle dodici squadre al via della Serie A femminile:

Empoli

Allenatore: Fabio Ulderici (confermato)

Acquisti: Elisabetta Oliviero (Napoli), Bianca Bardin (Florentia SG), Gloria Ciccioli (Jesina), Asia Bragonzi (Juventus)

Cessioni: Benedetta Glionna (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Luisa Pugnali (ritiro), Arianna Acuti (Napoli)

Fiorentina

Allenatorice: Patrizia Panico (nuova)

Acquisti: Isotta Nocchi (Napoli), Francesca Durante (Hellas Verona)

Cessioni:Janelle Cordia (Fortuna Hjorring), Stephanie Ohrstrom (Lazio), Lana Clelland (svincolata), Tessel Middag (svincolata), Louise Quinn (svincolata)

Hellas Verona

Matteo Pachera (confermato)

Acquisti: Anna Stankovic (Florentia SG)

Cessioni: Asia Bragonzi (Juventus), Elena Nichele (svincolata), Laura Perin (svincolata), Irene Santi (Inter), Francesca Durante (Fiorentina)

Inter

Allenatorice: Rita Guarino (nuova)

Acquisti: Irene Santi (Hellas Verona)

Cessioni: Chiara Marchitelli (ritiro), Regina Baresi (ritiro), Julie Debever (Fleury 91), Roberta Aprile (Juventus)

Lazio

Allenatrice: Carolina Morace (confermata)

Acquisti: Stephanie Ohrstrom (Fiorentina), Maria Moller Thomsen (Fortuna Hjorring), Julia Glaser (Roma CF), Beatrix Fordos (Haladas Viktoria), Nora Heroum (Brighton), Ella Mastrantonio (Bristol City), Andersen Signe Holt(Vaxjo)

Cessioni:

Juventus

Allenatore: Joe Montemurro (nuovo)

Acquisti: Pauline Peyraud-Magnin (Atletico Madrid), Martina Lenzini (Sassuolo), Agnese Bonfantini (Roma), Roberta Aprile (Inter)

Cessioni: Maria Alves (Palmeiras), Laura Giuliani (svincolata), Aurora Galli (Everton), Benedetta Glionna (Roma), Doris Bacic (svincolata), Nicole Sciberras (Tavagnacco), Sofia Cantore (Sassuolo), Asia Bragonzi (Empoli)

Milan

Allenatore: Maurizio Ganz (confermato)

Acquisti:Gudny Arnadottir (Napoli)

Cessioni: Caroline Rask (PSV Eindhoven), Natasha Dowie (Reading), Deborah Salvatori Rinaldi (Pomigliano), Sara Tamborini (svincolata), Francesca Vitale (svincolata), Alessia Piazza (svincolata), Dominika Conc (svincolata), Julia Simic (ritiro)

Napoli

Allenatore: Alessandro Pistolesi (confermato)

Acquisti: Yolanda Aguirre Gutierrez (Santa Teresa di Badaioz), Arianna Acuti (Empoli), Kaja Erzen (Roma), Emily Garner (Fortuna Hjorring), Francesca Imprezzabile (Florentia SG), Ilaria Capitanelli (Pink Bari), Kelly Chiavaro (’Emek Hefer), Maddalena Porcarelli (Cesena), Sara Tui (Granadilla Tenerife)

Cessioni: Gudny Arnadottir (Milan), Sara Hucet (svincolata), Emma Errico (svincolata), Alessandra Nencioni (svincolata), Sofieke Jensen (San Marino Academy), Mariah Cameron (svincolata), Sabrina Tasselli (svincolata), Elisabetta Oliviero (Empoli), Isotta Nocchi (Fiorentina)

Pomigliano

Allenatrice: Manuela Tesse (confermata)

Acquisti: Deborah Salvatori Rinaldi (Milan)

Cessioni: Romina Pinna (svincolata), Noemi Manno (svincolata), Penelope Riboldi (svincolata)

Roma

Allenatore: Alessandro Spugna (nuovo)

Acquisti: Benedetta Glionna (Juventus)

Cessioni: Kaja Erzen (Napoli), Heden Corrado (svincolata), Emma Severini (svincolata)

Sampdoria

Allenatore: Antonio Cincotta (nuovo)

Acquisti:

Cessioni:

Sassuolo

Allenatore: Gianpietro Piovani (confermato)

Acquisti: Tamar Dongus (Florentina SG), Sofia Cantore (Juventus)

Cessioni: Martina Lenzini (Juventus), Alice Rossi (Tavagnacco)