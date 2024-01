Ufficiale Huchet saluta la Sampdoria e l'Italia: la francese giocherà nel Racing Power

Il Racing Power, club di massima divisione lusitana, ha annunciato sui propri canali l’arrivo dalla Sampdoria di Sarah Huchet, centrocampista classe ‘94, che lascia le blucerchiate dopo otto presenze in questa stagione.

Per la francese si conclude dunque l’esperienza in Italia iniziata a Napoli nel 2020/21 (sette gol in 20 presenze), e proseguita poi col biennio alla Fiorentina (3 gol in 32 presenze) prima della Sampdoria in questa prima parte di stagione.