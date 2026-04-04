Sarri e Cuesta trovano un punto nell'uovo di Pasqua: Delprato chiama, Noslin risponde e fa 1-1

Finisce 1-1 all’Olimpico tra Lazio e Parma, al termine di una sfida equilibrata e combattuta fino all’ultimo minuto. Un punto a testa che riflette quanto visto in campo: meglio il Parma nel primo tempo, più incisiva la Lazio nella ripresa. I biancocelesti evitano la sconfitta grazie alla rete di Noslin a tredici minuti dalla fine, rispondendo al vantaggio iniziale firmato da Delprato.

Il primo tempo è favorevole agli ospiti, più lucidi e ordinati. Dopo una fase iniziale di studio, il Parma colpisce appunto al 15’ con Delprato, bravo a risolvere una mischia su sviluppi di una punizione battuta da Valeri. La Lazio fatica a costruire gioco e sbatte contro una difesa compatta, riuscendo a rendersi pericolosa solo a tratti. Non mancano però le polemiche: prima per un contatto tra Maldini e Circati in area, poi per una caduta di Taylor dopo un contrasto con Bernabé. In entrambe le situazioni l’arbitro lascia correre, tra le proteste dei biancocelesti. Nel finale è ancora il Parma a sfiorare il raddoppio, con Valeri fermato da Motta.

Nella ripresa la Lazio cambia marcia, alza il baricentro e aumenta la pressione. Le occasioni iniziano ad arrivare con maggiore continuità, fino al pareggio al 77’: il neo-entrato Noslin entra in area e calcia, trovando la deviazione decisiva di Circati che spiazza l'incolpevole Suzuki. Il finale è acceso, con la Lazio all’assalto e nuove proteste per un episodio da VAR (mani di Tavares), poi annullato per fuorigioco precedente di Pellegrino. Il Parma resiste e porta a casa un pareggio meritato, migliorando perlomeno il risultato dell'andata.

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