Sarri: "Stagione travagliata, ne avrei fatto volentieri a meno. Ratkov? Normale faccia fatica"

Mister Maurizio Sarri ha analizzato a Sky Sport il pareggio di questa sera contro il Parma (1-1). Di seguito le dichiarazioni del tecnico della Lazio: "Partita diversa, ci hanno fatto un 5-3-2. Solitamente sono partite, se le porti 0-0 al 70', le vinci, purtroppo non ce l'abbiamo fatta a farlo. Nel primo tempo abbiamo giocato troppo palla addosso, secondo di ritmo diverso. Per quelle che erano le caratteristiche della partita, abbiamo fatto un buon secondo tempo".

Sulla stagione travagliata della Lazio: "Stagione molto difficile, per tutto lo svolgimento e non solo per le condizioni di partenza. La definirei formativa, era meglio se mi capitava 15 anni fa perché avevo più bisogno di essere formato. Adesso ne avrei fatto volentieri a meno. Il legame col gruppo e con i giocatori è stato bello, siamo stati costretti a unirci per uscire da situazioni difficilissimi. Oggi abbiamo giocato senza Provedel, Patric, Gila, Zaccagni, Rovella, davanti a un pubblico molto ridotto. Per fortuna il gruppo mi sembra diventato un gruppo vero, anche la reazione di oggi lo testimonia, era una partita che poteva finire male".

Sul centravanti: "Ratkov è un po' indietro per quello che ci sta facendo vedere in questo momento. Con tutte le difficoltà che può avere un ragazzo che arriva in un altro campionato, con ragazzi che parlano una stessa lingua, che cambia modo di allenarsi... È anche normale che faccia fatica, è in Italia da due mesi e mezzo".