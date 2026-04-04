Lazio, Provstgaard: "Mondiale? Era una grande opportunità, fuori come l'Italia"

Dopo il pareggio per 1-1 tra Lazio e Parma, il difensore biancoceleste Oliver Provstgaard ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. Di seguito le sue dichiarazioni: "Non siamo soddisfatti. Potevamo vincere, abbiamo creato di più nel secondo tempo. Dobbiamo riguardare la partita, non era facile creare occasioni contro di loro. La Nazionale? È stata una crescita importante per me e per la Lazio, sono felice. Il Mondiale era una grande opportunità, purtroppo come l'Italia non ci siamo qualificati. Io sono giovane, mi devo concentrare sulla Lazio. Avrò più occasioni per giocare tornei importanti con la Danimarca".

Prosegue: "Sulle palle inattive potevamo fare meglio, ma credo che ci stiamo lavorando nel modo giusto, sia sul campo che con i video. Dobbiamo comunque lavorarci di più".