Italdonne, Bertolini: "Dobbiamo vincere e c'è un po' di pressione. Ma siamo pronte"

vedi letture

La ct dell’Italia femminile Milena Bertolini alla vigilia della sfida contro Israele, che può dare la qualificazione diretta all’Europeo, ha parlato in conferenza stampa spiegando quale sarà l’atteggiamento delle azzurre: “Dobbiamo vincere a tutti i costi, quindi c’è un po' di pressione, ma per continuare il nostro percorso di crescita è fondamentale saperla gestire. In questi giorni abbiamo lavorato bene, con entusiasmo e attenzione studiando le caratteristiche delle avversarie e concentrandoci sui nostri punti di forza. Le ragazze hanno fatto il massimo, siamo pronte per questo appuntamento. - conclude Bertolini come riporta il sito della FIGC – Guagni? Mi dispiace per Alia, è una delle calciatrici più forti che abbiamo e sappiamo quanto tenga alla maglia azzurra. Ci mancherà, giocheremo anche per lei”.